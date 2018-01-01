Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
|12:43 24.09.2018
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|Армения
Грузия в понедельник, 24 сентября, из-за ремонтных работ на газопроводе Северный Кавказ - Закавказье приостановила транзит российского газа в Армению.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Газпром Армения".
"Газотранспортная компания Грузии официально сообщила компании "Газпром Армения", что из-за ремонто-восстановительных работ на газопроводе Северный Кавказ - Закавказье с 24 до 26 сентября приостановила транзит газа в Армению. Газоснабжение жителям страны будет осуществляться бесперебойно за счет внутренних резервов", - говорится в сообщении компании "Газпром Армения".
Армения покупает газ только в России. Поставки и продажу российского газа в Армению реализует дочернее предприятие "Газпрома" "Газпром Армения".
Как сообщалось, российская компания Газпром рухнула в рейтинге мировых энергетических гигантов.
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