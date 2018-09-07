Полсотни самолетов и десяток кораблей -- очередные учения ЮВО России в Черном море
|11:25 24.09.2018
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|Крым
Более 50 самолетов, включая сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и около 10 кораблей Черноморского флота примут участие в учениях на юге России, в том числе в оккупированном Крыму,
Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.
В учениях примут участие более 1 тыс. военнослужащих объединения и будет задействовано более 50 самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, стратегический многорежимный сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3, а также около 10 кораблей Черноморского флота, сообщает пресс-служба ЮВ
В ходе учений планируется перебазировать эскадрильи оперативно-тактической авиации из Ростовской области в оккупированный Россией Крым, где в течение недели им предстоит проводить учения с дивизией ПВО и кораблями Черноморского флота РФ.
"Эскадрильи истребителей Су-30 и бомбардировщиков Су-34 уничтожат условные цели, выполнив ракетные пуски и бомбометание в районе полигонов Опук и Чауда. Летчикам предстоит поразить щиты-мишени, установленные в море и реальные крылатые ракеты береговых ракетных комплексов Черноморского флота. Кроме того, летный состав авиационного соединения ЮВО в рамках учения отработает сложный элемент дозаправки в воздухе и проведет воздушный бой с авиационной группировкой условного противника численностью до 30 самолетов, - сообщает пресс-служба.
Как сообщалось ранее, корабли ВМС УКраины вошли в акваторию Азовского моря через Керченский пролив.
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