Российский газовый монополист Газпром рухнул с первой на 17-ю строчку в рейтинге мировых энергетических гигантов по версии S&P Global Platts 2018. Лидерство вновь вернула себе американская ExxonMobil.

Вместе с тем в топ рейтинга вышел ЛУКОЙЛ. Он поднялся с шестого места на второе. В списке он уступает лишь американской ExxonMobil, которая вернула себе первую позицию, утраченную в 2017 году, сообщает ЛИГА.Новости.

Из российских компаний в топ-50 списка также попала Транснефть - с 2017 года она опустилась с 14-й на 30-ю строчку. Сургутнефтегаз с 2017 года напротив, резко улучшил свои позиции, перескочив сразу с 165-го на 35-ю строчку. Сразу вслед за ним идет Роснефть, которая в 2017 году была на 22-м месте.

В первой сотне списка также оказались российские Татнефть (54-е место) и НОВАТЭК (60-е).

В 2017 году Газпром сменил ExxonMobil на первой строчке рейтинга после 12 лет лидерства американской компании. В 2018 году, как отмечается в релизе рейтингового агентства, повторный выход ExxonMobile на первое место произошел "на фоне восстановления цен на нефть и надежд на экспортный бум в США".

Как сообщалось, Суд ЕС в Люксембурге отказал ряду российских банков и энергетических компаний, подавших иск с просьбой отменить санкции

Напомним, по прогнозам ОПЕК уже в 2018 году США опередят Россию по добыче нефти.