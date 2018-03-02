В начале октября в Тбилиси состоится первая сессия Парламентской ассамблеи депутатов Грузии, Молдовы и Украины. Об этом заявил председатель Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Это заявление он сделал 20 сентября на заседании парламентского Комитете по международным отношениям, который одобрил состав делегации Парламента Грузии в Ассамблее из 10 депутатов, передает Civil.ge.

Выступая на заседании Комитета по международным отношениям, Ираклий Кобахидзе отметил, что грузинские, молдавские и украинские депутаты «имеют очень тесное трехстороннее сотрудничество в парламентском формате, и наша задача — углубить это сотрудничество и придать ему институционализированный характер».

«У нас общие цели и общие задачи. Наша общая цель — евроинтеграция, общий вызов — территориальная целостность, проблемы с Российской Федерацией, и для нас очень важно сотрудничать с украинскими и молдавскими друзьями в этом направлении», — заявил Кобахидзе.

Председатели трех парламентов 9 июня в Киеве подписали Соглашение о создании Парламентской ассамблеи трех стран. Ассамблея является форумом для регулярных консультаций по вопросам общих интересов.