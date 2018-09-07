Российские военные сбежали с полигона сразу после аварии на крымском Титане, – журналист
|09:38 24.09.2018
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|Крым
Боевые стрельбы – основная версия возгорания отстойников на заводе "Крымский титан" в оккупированном Россией Крыму.
Об этом написал у себя в "Фейсбуке" украинский журналист, редактор портала "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, сообщают События Крыма.
"Пожар на отстойниках "Крымского титана" и отравление людей совпал с артиллерийскими стрельбами российских 152 мм гаубиц на полигоне "Филатовский", который российская армия оборудовала всего в восьми километрах от завода и его отстойников. После начала россияне эвакуировали свои воинские части с полигона, и не предоставили транспорт для эвакуации местных жителей", – отмечает журналист.
Кроме того, по информации Бутусова, средства объективного контроля зафиксировали проведение военных маневров на полигоне "Филатовском", расположенного в непосредственной близости от "Крымского титана", начиная с 13 августа.
"С 13 августа по 2 сентября российские военные из состава 22-го армейского корпуса, 8-го артиллерийского полка 810-й бригады морской пехоты проводили на "Филатовском" и его районе вначале стрельбы, а затем занимались тушением очагов возгорания. Судя по всему, причиной возгорания могло стать применение россиянами тяжелой артиллерии. Места пожаров находятся всего в 8 километрах от позиций 152 мм гаубиц Мста-Б 8-го артиллерийского полка. Две этих гаубицы зафиксированы на "Филатовском" во время учений, которые проводились с боевой стрельбой", – отмечает журналист и добавляет, что сразу же после начала пожаров маневры были прекращены, и 22-й корпус перебросил в район "Титана" подразделения химической защиты для гашения пожаров.
Помимо этого, редактор "Цензор.НЕТ" отмечает, что российские военные регулярно провоцируют пожары в результате проведения маневров.
"Размещение полигона и проведение стрельб из тяжелой артиллерии в 8 километрах от "Крымского титана" и его отстойников с опасными химическими веществами – грубейшее нарушение техники безопасности и открытое пренебрежение жизнью и здоровьем крымчан. Продолжение эксплуатации полигона "Филатовский" вблизи завода чревато новыми пожарами и новой экологической катастрофой… Показательно, что российские СМИ умалчивают масштабы отравления в Крыму, чтобы скрыть причастность российских военных к экологической катастрофе", – пишет Бутусов.
По его мнению, ущерб от отравления людей и пожары следует включить в сумму ущерба, которую Украина предъявит РФ в рамках международных процессов.
Напомним, оккупационные власти Крыма сняли режим ЧС в Армянске, детей, у которых сейчас выеужденные каникулы, вернут в город.
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