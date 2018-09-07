Российские военные сбежали с полигона сразу после аварии на крымском Титане, – журналист

09:38 24.09.2018 0 комментариев Крым

Боевые стрельбы – основная версия возгорания отстойников на заводе "Крымский титан" в оккупированном Россией Крыму.

Об этом написал у себя в "Фейсбуке" украинский журналист, редактор портала "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, сообщают События Крыма.

"Пожар на отстойниках "Крымского титана" и отравление людей совпал с артиллерийскими стрельбами российских 152 мм гаубиц на полигоне "Филатовский", который российская армия оборудовала всего в восьми километрах от завода и его отстойников. После начала россияне эвакуировали свои воинские части с полигона, и не предоставили транспорт для эвакуации местных жителей", – отмечает журналист.

Кроме того, по информации Бутусова, средства объективного контроля зафиксировали проведение военных маневров на полигоне "Филатовском", расположенного в непосредственной близости от "Крымского титана", начиная с 13 августа.

"С 13 августа по 2 сентября российские военные из состава 22-го армейского корпуса, 8-го артиллерийского полка 810-й бригады морской пехоты проводили на "Филатовском" и его районе вначале стрельбы, а затем занимались тушением очагов возгорания. Судя по всему, причиной возгорания могло стать применение россиянами тяжелой артиллерии. Места пожаров находятся всего в 8 километрах от позиций 152 мм гаубиц Мста-Б 8-го артиллерийского полка. Две этих гаубицы зафиксированы на "Филатовском" во время учений, которые проводились с боевой стрельбой", – отмечает журналист и добавляет, что сразу же после начала пожаров маневры были прекращены, и 22-й корпус перебросил в район "Титана" подразделения химической защиты для гашения пожаров.

Помимо этого, редактор "Цензор.НЕТ" отмечает, что российские военные регулярно провоцируют пожары в результате проведения маневров.

"Размещение полигона и проведение стрельб из тяжелой артиллерии в 8 километрах от "Крымского титана" и его отстойников с опасными химическими веществами – грубейшее нарушение техники безопасности и открытое пренебрежение жизнью и здоровьем крымчан. Продолжение эксплуатации полигона "Филатовский" вблизи завода чревато новыми пожарами и новой экологической катастрофой… Показательно, что российские СМИ умалчивают масштабы отравления в Крыму, чтобы скрыть причастность российских военных к экологической катастрофе", – пишет Бутусов.

По его мнению, ущерб от отравления людей и пожары следует включить в сумму ущерба, которую Украина предъявит РФ в рамках международных процессов.

Напомним, оккупационные власти Крыма сняли режим ЧС в Армянске, детей, у которых сейчас выеужденные каникулы, вернут в город.
 



Ещё на эту тему:

17:15 24.09.2018
Экипаж подлодки "Новороссийск" учился экстренно погружаться и всплывать
11:25 24.09.2018
Полсотни самолетов и десяток кораблей -- очередные учения ЮВО России в Черном море
17:07 21.09.2018
Оккупанты вооружили Евпаторию ракетными комплексами С-400 Триумф
14:08 21.09.2018
В Геническом порту ожидают катера ВМС Украины
08:34 21.09.2018
Литва заявляет об особом внимании ЕС к блокированию Россией Азовского моря
21:20 20.09.2018
МИД РФ обосновал правомерность действий ФСБ в акватории Азовского моря отсутствием жалоб со стороны судовладельцев
17:25 20.09.2018
РФ задержала в Азовском море более 120 судов которые шли под флагом ЕС
09:44 20.09.2018
Хронологія кризи в Азовському морі - район дій берегової охорони ФСБ змістився ближче до окупованого Криму / Карта
19:25 19.09.2018
Хронологія кризи в Азовському морі - берегова охорона ФСБ затримала ліванський суховантаж / Карта
16:31 19.09.2018
Щодо кризи в Азовському морі - берегова охорона ФСБ затримала в Азовському морі болгарський суховантаж / Карта
12:12 19.09.2018
Хронологія кризи в Азовському морі - Сучасна агресивна війна - це необов'язково військові дії... / Карта
08:34 19.09.2018
Без Крыма не было бы Сирии. Для Кремля стратегическое значение Крыма и Севастополя важнее «морального»
Новости
Азербайджан Азербайджан
13:43 21.09.2018
Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО
17:00 20.09.2018
Азербайджан примет участие во встрече министров ОПЕК+
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
Все новости страны
Армения Армения
12:43 24.09.2018
Грузия приостановила транзит российского газа в Армению
14:57 21.09.2018
В День Независимости Армении летчики российской авиации ЮВО провели военные учения
18:15 20.09.2018
В Армении проверена боеготовность российской военной базы ЮВО в ночное время
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
Все новости страны
Болгария Болгария
18:30 21.09.2018
В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
Все новости страны
Греция Греция
08:23 21.09.2018
В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
10:59 20.09.2018
На Лесбосе переполнен лагерь беженцев
09:19 20.09.2018
Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия
19:59 19.09.2018
300-метровая паутина заполнила побережье в Греции / Фото
Все новости страны
Грузия Грузия
10:30 24.09.2018
Первая сессия Парламентской ассамблеи Грузии, Молдовы и Украины состоится в октябре
08:48 24.09.2018
SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию
12:26 21.09.2018
ЦИК Грузии зарегистрировал 19 кандидатов в президенты, всего было подано 46 заявок
12:09 20.09.2018
МИД Грузии обеспокоено деструктивными действиями России и оккупационных режимов
Все новости страны
Молдова Молдова
19:30 24.09.2018
"Путинская" пенсия для приднестровских стариков задерживается третий месяц
13:20 24.09.2018
Президент Молдовы временно отстранен от исполнения обязанностей
16:16 21.09.2018
МИД непризнанной ПМР прокомментировал заявление Додона по референдуму
19:07 20.09.2018
Молдавские пограничники обменялись опытом с коллегами из Украины
Все новости страны
Россия Россия
14:30 24.09.2018
Россия передаст ракетные комплексы С-300 сирийским военным, сбившим российский Ил-20.
10:55 24.09.2018
Газпром рухнул в рейтинге мировых энергетических гигантов
10:05 24.09.2018
В учениях разведки ВДВ РФ на Черном море участвуют Силы специальных операций Беларуси
08:30 24.09.2018
Уже в 2018 году США опередят Россию по добыче нефти - прогноз ОПЕК
Все новости страны
Румыния Румыния
21:00 20.09.2018
Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа
09:52 19.09.2018
«Семейный референдум» обойдется Румынии в 35 миллионов евро
09:57 18.09.2018
В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
Все новости страны
Турция Турция
19:50 24.09.2018
Третий аэропорт в Стамбуле будет открыт в конце октября - Эрдоган
12:10 24.09.2018
Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа
20:40 19.09.2018
В Европарламенте назвали единственный способ улучшения отношений между Турцией и ЕС
14:32 19.09.2018
В Турции для инвесторов упростили получение гражданства
Все новости страны
Украина Украина
19:03 24.09.2018
Швейцария отказала в визе "замминистру образования" из оккупированного Крыма
18:30 24.09.2018
В Крыму "суд" отложил рассмотрение апелляции на приговор политзаключенному Балуху
17:57 24.09.2018
В Севастополе на владельцев мини-гостиниц в зоне оползня завели уголовные дела
17:15 24.09.2018
Экипаж подлодки "Новороссийск" учился экстренно погружаться и всплывать
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс