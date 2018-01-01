Вопрос о ситуации в Крыму обсудят на очередной сессии Генассамблеи ООН

09:15 24.09.2018 0 комментариев Украина

В повестку дня 73-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН включили пункт о ситуации на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщил накануне на своей странице в "Фейсбуке" президент Украины Петр Порошенко, сообщают События Крыма.

Со слов Порошенко, вопрос о включении в повестку дня 73-й сессии ГА ООН нового пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" позволит "сквозь шквал дезинформации донести до мирового сообщества правду о трагических последствиях оккупации РФ Крыма и продолжающейся агрессии на Донбассе".

Как сообщает миссия Украины при ООН в "Твиттере", данное решение "было принято уверенной большинством": "за" – 68 голосов, "против" – 13.

"Как показало голосование, сторонников российских нарративов становится все меньше. Зато имеем четкий сигнал от государств-членов ООН по поддержке позиции Украины о мирном урегулировании конфликта с Россией. Продолжение пренебрежения Россией Устава ООН неизбежно приведет к ее полной изоляции", – говорится в заявлении постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко.

"Планируем инициировать рассмотрение ситуации на временно оккупированных украинских территориях во всех его измерениях, в частности, в политическом, сфере безопасности, гуманитарном, экономическом, социальном, правозащитном и других", – добавил он.

Как отмечается, против включения в повестку дня ГА ООН пункта "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" проголосовали: Армения, Беларусь, Бурунди, Куба, Иран, Казахстан, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Судан, Сирия и Венесуэла.

Порошенко планирует с 24 по 27 сентября находиться на заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в США, где будет выступление и несколько десятков встреч.



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