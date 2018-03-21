SOCAR планирует почти на треть увеличить поставки газа в Грузию

08:48 24.09.2018 0 комментариев Грузия

В 2018 году SOCAR через свою "дочку" SOCAR Georgia Gas планирует поставить в Грузию 1,8 миллиарда кубометров газа, что на 28,57 процента больше показателя прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на годового отчета компании.

Согласно отчету, в 2017 году SOCAR Georgia Gas импортировала в соседнюю страну 1,4 миллиарда кубометров газа, 194,2 миллиона кубометров газа поставила SOCAR Georgia Gas Distribution.

В целом SOCAR Georgia Gas с 2008 года инвестировала в Грузию 290 миллионов долларов и газифицировала 250 тысяч абонентов. По всей Грузии сейчас SOCAR обслуживает 590 тысяч абонентов.

Что касается нефти, то в прошлом году еще одна "дочка" азербайджанской госкомпании - SOCAR Georgia Petroleum - поставила нефти на 347 миллионов литров. Общие инвестиции этой компании в Грузию составили 196 миллионов долларов.

Инвестиции SOCAR Georgia Gas и SOCAR Georgia Petroleum составили почти треть всех инвестиций азербайджанской госкомпании в Грузию. Всего с начала своей деятельности SOCAR вложила в экономику соседней страны свыше 1,5 миллиарда долларов и уплатила налогов на 1,25 миллиарда долларов.

В настоящее время SOCAR является основным поставщиком в Грузию, как природного газа, так и нефти и нефтепродуктов. Дочерние компании SOCAR заняты расширением и модернизацией газораспределительных систем в стране, развитием сети автозаправочных станций под брендом SOCAR, а также владеют нефтяным терминалом в грузинском черноморском порту Кулеви, через который осуществляется перевалка азербайджанской нефти и нефтепродуктов на мировые рынки.

В Грузии у SOCAR работает около четырех тысяч сотрудников и действует 116 АЗС.

Напомним, по мнению экспертов ОПЕК, США уже с 2018 года будут добывать нефти больше, чем Россия.



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