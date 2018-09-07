Оккупационная администрация Армянска на севере аннексированного Россией Крыма отменила режим чрезвычайной ситуации в городе и близлежащих селах, введенный в связи выбросами на заводе "Титан".

Об этом сообщаетZN,UA со ссылкой на "главу администрации" Армянска Василия Телиженко.

24 или 25 сентября в город начнут возвращать детей, эвакуированных из-за ухудшения экологической ситуации в Армянске.

"Республиканский оперативный штаб" по ситуации в Армянске 21 сентября рекомендовал властям города отменить режим ЧС, поскольку с 16 сентября не зарегистрировано превышения максимальных разовых концентраций загрязняющих веществ", - говорится в сообщении.

Напомним, режим ЧС введен 14 сентября в связи с превышением предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

Из-за режима ЧС детям оккупированного Армянска продлили вынужденные каникулы.