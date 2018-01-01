Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа

12:10 24.09.2018 0 комментариев Турция

Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа в стране.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции, пишет издание Тrend.

Как отметили в министерстве, если раньше возникали проблемы для разведки нефти и газа в ряде восточных провинций Турции, то в настоящее время в восточных провинциях также проводится разведка углеводородного сырья,.

"Работы по разведке нефти и газа также осуществляются на Черном море", - сказали в министерстве.

Отметим, что в апреле 2014 года в Турции вступил в силу закон, разрешающий проводить разведку нефти в лесах и национальных парках.

Согласно отчету минэнерго, с 2014 года в рамках работ по разведке новых нефтегазовых месторождений в Турции в общей сложности были пробурены 56 скважин, из которых 54 находятся на суше, две - на море.

Отметим, что по итогам 2017 года в Турции было проведено 1863 разведывательных работ по поиску новых нефтегазовых месторождений.

Как сообщалось ранее, в по прогнозам ОПЕК, уже в 2018 году США опередит Россию по добыче нефти.

Напомним, Газпром рухнул в рейтинге мировых энергетических гигантов.

 



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