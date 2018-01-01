Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа
|12:10 24.09.2018
|0 комментариев
|Турция
Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа в стране.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики и природных ресурсов Турции, пишет издание Тrend.
Как отметили в министерстве, если раньше возникали проблемы для разведки нефти и газа в ряде восточных провинций Турции, то в настоящее время в восточных провинциях также проводится разведка углеводородного сырья,.
"Работы по разведке нефти и газа также осуществляются на Черном море", - сказали в министерстве.
Отметим, что в апреле 2014 года в Турции вступил в силу закон, разрешающий проводить разведку нефти в лесах и национальных парках.
Согласно отчету минэнерго, с 2014 года в рамках работ по разведке новых нефтегазовых месторождений в Турции в общей сложности были пробурены 56 скважин, из которых 54 находятся на суше, две - на море.
Отметим, что по итогам 2017 года в Турции было проведено 1863 разведывательных работ по поиску новых нефтегазовых месторождений.
Как сообщалось ранее, в по прогнозам ОПЕК, уже в 2018 году США опередит Россию по добыче нефти.
Напомним, Газпром рухнул в рейтинге мировых энергетических гигантов.
Ещё на эту тему:
В Турции будет налажено производство СПГ
Поставки газа в Турцию из Азербайджана начнутся летом
Турция увеличила импорт сжиженного газа
Первое буровое судно Турции приступит к работе к концу года
В Турции завершается строительство НПЗ Star
В Турции появятся 2 плавучих терминала сжиженного газа
Крупнейший в мире плавучий СПГ-завод отправится в Турцию для поставки газа в регионе
SOCAR вложила в строительство НПЗ Star в Турции уже $4,8 млрд
Доходы Азербайджана от деятельности НПЗ STAR в Турции в первые 5 лет превысят $600 млн в год
Турецкая Palmali подала иск к нефтетрейдеру ЛУКОЙЛа почти на $2 млрд
Турция и Израиль ускорят переговоры по транспортировке газа