Турция расширила территорию работ по разведке нефти и газа в стране.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и п риродных ресурсов Турции, пишет издание Тrend.

Как отметили в министерстве, если раньше возникали проблемы для разведки нефти и газа в ряде восточных провинций Турции, то в настоящее время в восточных провинциях также проводится разведка углеводородного сырья,.

"Работы по разведке нефти и газа также осуществляются на Черном море", - сказали в министерстве.

Отметим, что в апреле 2014 года в Турции вступил в силу закон, разрешающий проводить разведку нефти в лесах и национальных парках.

Согласно отчету минэнерго, с 2014 года в рамках работ по разведке новых нефтегазовых месторождений в Турции в общей сложности были пробурены 56 скважин, из которых 54 находятся на суше, две - на море.

Отметим, что по итогам 2017 года в Турции было проведено 1863 разведывательных работ по поиску новых нефтегазовых месторождений.

Как сообщалось ранее, в по прогнозам ОПЕК, уже в 2018 году США опередит Россию по добыче нефти.

Напомним, Газпром рухнул в рейтинге мировых энергетических гигантов.