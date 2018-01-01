С 24 по 28 сентября под Новороссийском пройдет совместное тактико-специальное учение с разведывательными подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба МО РФ.

Всего в мероприятии примут участие более 300 разведчиков, несколько расчетов комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орион-10», будут задействованы новейшие средства радиоэлектронной борьбы, а также современная военная техника и вооружение, стоящие на вооружении разведывательных подразделений ВДВ России.

В ходе учения военнослужащие двух стран будут совершенствовать навыки ведения разведки различными способами, включая вопросы скрытного передвижения в горно-лесистой местности как днем, так и в ночное время, совершат 100-километровый марш по труднодоступной незнакомой местности вдали от населенных пунктов и дорог общего пользования.

Накануне в Новороссийск для участия в совместном учении прибыло одно из подразделений специального назначения ССО Республики Беларусь.

ВДВ России на учении будут представлены военнослужащими отдельного разведывательного батальона Новороссийской десантно-штурмовой дивизии (горной).

Официальная церемония открытия мероприятия пройдет 24 сентября на полигоне Раевский под Новороссийском.

Напомним, в Украине пройдут масштабные международные учения военной авиации «Чистое небо-2018». В учениях примут участие подразделения стран-членов НАТО и союзников: Украины, США, Британии, Бельгии, Дании, Эстонии, Нидерландов, Польши и Румынии.