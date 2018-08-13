23 сентября корабль управления "Донбасс" и морской буксир "Корец" прошли Керченский пролив. При этом Военно-Морские Силы Украины реализовали свое право на свободное плавание по Керченскому проливу и Азовскому морю согласно Конвенции ООН и международным соглашениям.

Об этом сообщает пресс-центр командования ВМС ВСУ.

Переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке, сообщила пресс-служба.

На Черном море корабли украинских ВМС непосредственно сопровождали разведывательный корабль Черноморского флота "Приазовье" и пограничные сторожевые корабли РФ "Аметист" и "Дон".

В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны агрессора неоднократно совершали облет украинских кораблей, в том числе на предельно низких высотах, сообщили в командовании ВСУ.

Страна-агрессор допустила ряд опасных инцидентов, а именно:.

20 сентября, около 17:00 разведывательный корабль РФ "Приазовье" слишком близко приблизился к украинским судам "Донбасс" и "Корец", на дистанцию 2-х кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил предупреждения столкновений судов в море и создал крайне опасную ситуацию.

21 сентября российский истребитель Су-27 (с временно-оккупированной территории АР Крым, бортовой номер 30) создал предпосылки к аварии в воздухе, сблизившись на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС ВСУ, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря.

Из порта Бердянска для встречи украинских кораблей A500 "Донбасс" и A830 "Корец" в направлении Керченской переправы отправились малые бронированные артиллерийские катера P177 "Кременчуг" и P178 "Лубны". Они обеспечивают охрану кораблей ВСМ в Азовском море.

Соответствующие силы и средства ВСУ, в том числе и авиация, также находятся в готовности к реагированию на возможные угрозы.

Корабли направляются в Бердянск, где станут основой новой военно-морской базы украинского флота на Азовском море.



Корабли Донбас и Корец входят в акваторию Азовского моря.