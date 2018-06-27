В Норвегии по подозрению в шпионаже задержали россиянина
|07:20 24.09.2018
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|Россия
В Норвегии по подозрению в шпионаже в пятницу, 21 сентября, был задержан гражданин России.
Об этом сообщило в воскресенье, 23 сентября Норвежское телеграфное бюро, передает ТАСС.
По его сведениям, мужчина задержан предварительно на две недели после того, как был заподозрен в незаконной разведывательной деятельности после участия в семинаре в норвежском парламенте на тему дигитализации, в котором участвовали представители 34 стран.
"Мужчина был задержан в пятницу и предстал перед окружным судом Осло в субботу. Он заключен под стражу на две недели с контролем писем и посещений", - уточнили агентству в норвежской Полиции безопасности.
Гражданин РФ сотрудничает с ведущей следствие полицией, сообщает также Норвежское телеграфное бюро со ссылкой на адвоката задержанного Хеге Аакре.
"Единственное, о чем я могу рассказать, это что он сотрудничает с полицией, чтобы прояснить [возникшее] недоразумение", - отметила она.
По сведениям газеты Verdens Gang, задержанному 51 год. Его адвокат сообщила изданию, что ее подзащитный не понимает, почему его задержали, считает, что "произошло недопонимание". Адвокат сообщила также, что у мужчины было изъято электронное оборудование, но не стала уточнять, о чем именно идет речь.
Как сообщалось ранее, в Болгарии разразился скандал из-за того, что российские спецслужбы массово прослушивали европейских лидеров в Софии с января по июль 2018 года.
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