ЮНЕСКО призвала защитить Ханский дворец в оккупированном Крыму

21:01 21.09.2018 0 комментариев Крым

 ЮНЕСКО отмечает ухудшение ситуации во временно оккупированном Крыму.

Об этом говорится в очередном докладе Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азула, обнародованном на официальном сайте Организации, сообщает УНН со ссылкой на комментарий Министерства иностранных дел Украины.

“Особое беспокойство вызывает состояние сохранения Ханского дворца в Бахчисарае, внесенного в Предварительный список культурного наследия ЮНЕСКО. Вследствие т.н. „реставрационных работ“, осуществляемых оккупационными властями на его территории, существует реальная угроза потери исторической и культурной аутентичности этого объекта”, - говорится в докладе.

Кроме того, в обнародованном документе приводятся факты грубых нарушений со стороны оккупационных властей прав украинцев и крымских татар в сфере образования, использования родного языка и обеспечения свободы СМИ.

Несмотря на Приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года, который обязал Россию обеспечить доступность образования на украинском языке, оккупационная власть продолжает уничтожение системы образования для русскоязычного населения. Так, количество учеников, обучающихся на украинском языке, уменьшилось на 98% по сравнению с 2014 годом.

В докладе констатируется отсутствие возможности для Украины доступа к своим объектам культурного наследия, историческим и архитектурным памятникам, музеям, биосферным резерватам, научным центрам и тому подобному. Фиксируются факты незаконных археологических раскопок, вывоза культурных ценностей с территории Крыма.

Также в документе отмечается необходимость налаживания эффективного мониторингового механизма ситуации в оккупированном Крыму и сообщается о консультациях между Украиной и Секретариатом ЮНЕСКО по формату введения прямого мониторинга в сфере компетенции Организации.

Доклад Генерального директора будет рассмотрена на 205-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО, которая пройдет с 3 по 17 сентября 2018 года в Париже.

Документ, содержащий актуальную информацию о ситуации во временном оккупированном Крыму, готовится дважды в год во исполнение решения Исполнительного совета ЮНЕСКО “Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)”.

Доклад основывается на информации Секретариата ЮНЕСКО, материалах институциональных партнеров Организации, в частности Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совета Европы, ИКОМОС, Amnesty International, а также данных украинской стороны.

Напомним, в июне полиция открыла уголовное производство по факту незаконного уничтожения, разрушения и порчи памятника истории — Ханского дворца, который расположен в Бахчисарае в аннексированном Россией Крыму.



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