РФ требует обозначить предельную дату для принятия решения по изменению регламента ПАСЕ
|20:39 21.09.2018
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|Россия
Необходимо обозначить предельную дату для принятия решения по изменению регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с целью исключить возможность дискриминации прав национальных делегаций.
Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Но бесконечно продолжать переговоры, убеждать ... Я думаю, что все-таки должна быть обозначена какая-то дата для возможности нахождения такого решения", - подчеркнула спикер Совета Федерации.
Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Пасха в четверг заявила, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы.
Напомним: Как Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ.
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