Необходимо обозначить предельную дату для принятия решения по изменению регламента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) с целью исключить возможность дискриминации прав национальных делегаций.

Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Но бесконечно продолжать переговоры, убеждать ... Я думаю, что все-таки должна быть обозначена какая-то дата для возможности нахождения такого решения", - подчеркнула спикер Совета Федерации.

Ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Пасха в четверг заявила, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы.

Напомним: Как Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ.