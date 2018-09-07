Москва не оставляет надежд заманить официальную Анкару в аннексированный РФ Крым

20:12 21.09.2018 0 комментариев Крым

Москва не оставляет надежд заманить официальную Анкару в аннексированный РФ Крым…

Георгий Мурадов, один из московских варягов, присланный в оккупированный Россией Крым в качестве «заместителя председателя Совета министров Республики Крым», все еще не оставляет попытки выполнить основное свое задание, с которым его десантировали в Крым еще в 2014 году - прорыв политической и экономической изоляции Крыма со стороны Турции.

Об этом пишет на своей странице в Facebook Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

При этом, у Георгия Мурадова, попавшего в последнее время в опалу вследствие не оправдания возложенной на него задачи, остается мало времени, чтобы успеть убедить в личной полезности своих кураторов как с Лубянской площади (ФСБ России), так и со Смоленской площади (МИД РФ), продолжает Чубаров.

Сейчас Георгий Мурадов тщательно готовится к III Совещанию председателей парламентов стран Евразии, которое состоится в начале октября 2018 года в Анталии (Турция).

По сценарию, разработанному Мурадовым, на «полях» указанного Совещания готовится встреча председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина с председателем Великого Национального Собрания Турции Бинали Йылдырымом, посвященная исключительно крымскому вопросу, пишет Чубаров.

Главная цель, определенная Мурадовым для российской стороны в ходе данной встречи - добиться направления Анкарой официальной делегации в Крым через территорию Российской Федерации.

О деталях «плана Мурадова» по использованию «втемную» официальной Анкары в качестве тарана для прорыва политической и экономической изоляции Крыма, мы расскажем немногим позднее - заключил Чубаров.



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