Разгонять нелегальных торговцев в Ялте будут "обладающие необходимым опытом" кубанские казаки
|19:19 21.09.2018
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|Крым
Общественный порядок в оккупированной Ялте теперь будет поддерживать не только полиция, но и кубанские казаки.
Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил глава оккупационной "администрации" города Алексей Челпанов, передает Крыминформ.
Челпанов расчитывает на сотрудничество полиции и муниципальных служб с казачьими структурами в поддержании правопорядка на улицах Ялты.
Речь идет о совместном патрулировании центральных улиц города - Киевской, Московской, Пушкинского бульвара и набережной.
При этом Челпанов заверил, что "администрация" выделит для этих целей дополнительное помещение, и напомнил, что казаки с Кубани "обладают необходимым соответствующим опытом".
Предполагается, что на набережной оккупированной Ялты организуют дополнительный опорный пункт "для оперативности реагирования на появление незаконной торговли и пресечения противоправной деятельности".
Отдельное поручение о совместном с казаками участии в рейдах Челпанов дал, т. н. "управлению" потребительского рынка и услуг "администрации".
Напомним: В оккупированном Крыму посещение заповедников после их перехода в федеральную собственность может стать платным.
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