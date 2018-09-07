Общественный порядок в оккупированной Ялте теперь будет поддерживать не только полиция, но и кубанские казаки.

Об этом сегодня, 21 сентября, сообщил глава оккупационной "администрации" города Алексей Челпанов, передает Крыминформ.

Челпанов расчитывает на сотрудничество полиции и муниципальных служб с казачьими структурами в поддержании правопорядка на улицах Ялты.

Речь идет о совместном патрулировании центральных улиц города - Киевской, Московской, Пушкинского бульвара и набережной.

При этом Челпанов заверил, что "администрация" выделит для этих целей дополнительное помещение, и напомнил, что казаки с Кубани "обладают необходимым соответствующим опытом".

Предполагается, что на набережной оккупированной Ялты организуют дополнительный опорный пункт "для оперативности реагирования на появление незаконной торговли и пресечения противоправной деятельности".

Отдельное поручение о совместном с казаками участии в рейдах Челпанов дал, т. н. "управлению" потребительского рынка и услуг "администрации".

Напомним: В оккупированном Крыму посещение заповедников после их перехода в федеральную собственность может стать платным.