"Предприимчивый" крымчанин пытался присвоить четыре сухогруза на 40 млн руб

18:57 21.09.2018 0 комментариев Крым

"Сотрудники таможни и прокуратуры оккупированного Севастополя  предотвратили хищение четырех сухогрузов, находящихся в собственности города.

Об этом сообщили в пресс-службе Севастопольской таможни, пишет Крыминформ.

«Сотрудниками Севастопольской таможни совместно с транспортной прокуратурой предотвращено хищение четырех морских сухогрузных судов, являющихся собственностью города федерального значения Севастополь», – говорится в сообщении.

Оказалось, что еще в июне 2015 года житель оккупированного Крыма в Государственном судовом реестре Российской Федерации на основании подложного судебного решения зарегистрировал право собственности на четыре морских судна рыночной стоимостью более 39 миллионов рублей.

"Севастопольский транспортный прокурор" обратился в суд с исковым заявлением, рассмотрев которое суд обязал жителя Крыма вернуть суда Севастополю.

Следственным отделом "Крымского линейного управления МВД России на транспорте" возбуждено уголовное дело по части 4 статья 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.



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