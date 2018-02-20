Яхта русского олигарха Ротенберга RAHIL за $60 млн зафиксирована у берегов оккупированной Ялты / Карта Фото Видео

19:11 22.09.2018 0 комментариев Крым

Мониторинговая группа Майдана Закордонних Справ, Института Черноморских стратегических исследований и BSNews сообщает, что у берегов оккупированной Ялты зафиксирована яхта RAHIL, которая, по данным СМИ, принадлежит российскому "подсанкционному" олигарху Аркадию Ротенбергу, владельцу подсанкционных компаний-строителей Крымского моста.

Яхта с 18 сентября 2018 года находится у берегов крымского поселка Парковое (Ялта, Симеиз) у места расположения элитного отеля "Крымский Бриз", принадлежащего одной из российских компаний нефтегазового комплекса. Прибыла из Сочи.

Отметим, что в связи с включением Ротенберга в санкционные списки во всех странах ЕС, США, странах Британского Содружества, яхта с июля 2014 года курсирует исключительно между Сочи и Стамбулом, избегая возможного ареста. Ранее ее ареалом обитания были курорты и острова Средиземного моря.

 

Скриншот с вебкамеры Резиденции «Крымский Бриз», расположенной по адресу Крым, г.Ялта, пгт. Парковое, Парковое шоссе, 39.

Данные регистра:

Сайт Superyachtfan, который отслеживает приобретение самых дорогих яхт в мире, утверждает, что яхта Rahil стоимостью $60 млн принадлежит Аркадию Ротенбергу - сообщал РБК. Источники сайта заверяют, что именно этот российский бизнесмен и есть реальный ее владелец.

По данным Российского регистра, официальный владелец - Баевский Григорий Савельевич, Россия, Санкт Петербург, Большеохтинский пр., д. 10, кв. 159.

Яхта была построена в 2011 году для британского миллиардера Грэма де Зилля и изначально называлась Amnesia. Однако незадолго до спуска на воду она была перепродана и получила название Nataly. Спустя еще несколько лет яхту приобрел Ротенберг и переименовал в Rahil.

Superyachtfan утверждает, что у Ротенберга есть еще как минимум две яхты, которые построены в 2005 и 2012 годах и тоже называются Rahil.

О том, что яхтой владеет Баевский, в марте 2016 года сообщал в своем расследовании Центр по исследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В том материале рассказывалось, что бизнесмен из Санкт-Петербурга был связан с компаниями, которые принадлежат братьям Ротенберг, а также участвовал в многочисленных сделках с недвижимостью, так или иначе связанной с ними.

Представитель Ротенбергов отрицал связь Баевского с какими-либо сделками от их имени.

Аркадий Ротенберг занимает 39-ю строчку среди 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbеs с состоянием $2,6 млрд. Он владеет 100% долей в компании «Стройгазмонтаж», 80% — в «Минудобрениях», 35% — в TPS Avia и 49,99% — в СМП Банке.

Ротенберг с детства знаком с президентом России Владимиром Путиным. Вместе они занимались в секции дзюдо в Ленинграде.

RAHIL

IMO: 1010533

MMSI: 273378690
Call Sign: UBTN4
Flag: Russia [RU]
AIS Vessel Type: Pleasure Craft
Gross Tonnage: 1347
Deadweight: 287 t
Length Overall x Breadth Extreme: 65m × 11.9m
Year Built: 2011
 

 



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