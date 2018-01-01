В Болгарии за 7 месяцев иностранные инвестиции упали на 63%
|18:30 21.09.2018
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|Болгария
По данным Болгарского народного банка, за первые 7 месяцев 2018 года иностранные инвестиции снизились на 63% или на 375 млн. евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На конец июля 2018 года в болгарскую экономику иностранцы вложили 220 млн. евро, сообщает BgNews.
Иностранные вложения в недвижимое имущество за 7 месяцев составили 4.2 млн. евро.
Для сравнения, за аналогичный период 2017 г. было вложено 10.5 млн. евро. На первом месте граждане России (2.1 млн. Евро), Украины (0.7 млн. евро) и Германии (0.4 млн. евро).
Напомним: Российские спецслужбы массово прослушивали европейских лидеров в Софии с января по июль 2018 года.
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