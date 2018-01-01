По данным Болгарского народного банка, за первые 7 месяцев 2018 года иностранные инвестиции снизились на 63% или на 375 млн. евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На конец июля 2018 года в болгарскую экономику иностранцы вложили 220 млн. евро, сообщает BgNews.

Иностранные вложения в недвижимое имущество за 7 месяцев составили 4.2 млн. евро.

Для сравнения, за аналогичный период 2017 г. было вложено 10.5 млн. евро. На первом месте граждане России (2.1 млн. Евро), Украины (0.7 млн. евро) и Германии (0.4 млн. евро).

Напомним: Российские спецслужбы массово прослушивали европейских лидеров в Софии с января по июль 2018 года.