Владельцы завода "Крымский титан" должны компенсировать все затраты, которые понесло государство-оккупант в результате чрезвычайной ситуации в Армянске.

Об этом заявил глава оккупационного "правительства" Крыма Сергей Аксенов, сообщает РИА Новости Крым.

В том числе, речь может идти и о строительстве завода по нейтрализации кислот.

"Как только будут письменные заключения и рекомендации Росприроднадзора и Роспотребнадзора, то мы тут же сделаем выводы, какой мощности должно быть производство, какие виды растворов для локализации ситуации нужно будет применять. Учитывая, что ситуация имеет признаки чрезвычайной, государство будет вкладывать средства, но считаю, что затраты должны быть компенсированы владельцами завода "Крымский титан". Это справедливо", — сказал Аксенов.

При этом он добавил, что в дальнейшем возможны разные варианты развития событий, вплоть до национализации предприятия, если собственник не обеспечит финансирование этих проектов.

Глава оккупационного правительства сообщил, что с ситуацией разбираются следственные органы.