Санкции Украины, направленные против компаний, связанных с производством и реализацией химической продукции в оккупированном Крыму, никаким образом не повлияют на их работу.

Об этом сегодня, 21 сентября, заявил глава оккупационного правительства Сергей Аксенов, сообщает Крыиминформ.

«Я знаю одно, что рынки сбыта на сегодняшний день у всех химических предприятий находятся на территории Российской Федерации. Поэтому санкции никак не повлияют. Если бы Украина каким-то образом участвовала в реализации, наверное, да. А так эти санкции никакой силы иметь не будут», – рассказал он.

Как сообщалось, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициирует применение санкций к компаниям, связанным с производством и реализацией химической продукции на территории временно оккупированного Крыма.

В перечень компаний, в отношении которых предлагается применить санкции, входят «Летан Инвестментс Лимитед» (Кипр), ООО «Титанактив»(РФ), ООО «Центр оптимальных технологий» (РФ), «Охна Холдингс лимитед»(Кипр), ООО «Химкомснаб»(РФ), «Толексис Интерпрайзиз ЕйДжи»(Швейцария).