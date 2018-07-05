Министерство иностранных дел непризнанной ПМР отреагировало на заявление президента Молдовы Игоря Додона о намерении провести референдум для определения механизмов реинтеграции Молдовы и возврата Приднестровья в состав единого государства.

В МИД ПМР заявили, что обратили внимание на отдельные заявления президента Республики Молдова Игоря Додона, связанные с проблематикой окончательного политического урегулирования отношений между Молдовой и Приднестровьем, передает Noi.md.

Как отмечается в комментарии внешнеполитического ведомства Приднестровья, в МИД ПМР отметили весьма прогрессивную для молдавской политической системы инициативу о проведении в Молдове всенародного референдума. Общеизвестно, что с момента распада Союза ССР все принципиальные государственные решения в РМ принимались исключительно парламентом. В частности, именно Верховный Совет ССР Молдова юридически отказался от территории Приднестровья, приняв 23 июня 1990 года Декларацию о суверенитете, где утверждалось верховенство молдавских законов над союзными, а также решение о признании создания МССР незаконным. В этой связи во внешнеполитическом ведомстве ПМР напомнили, что 28 лет назад Молдова на официальном уровне уже приняла четкие нормативные решения по отношению к Приднестровью.

«Попытка решать на национальном референдуме различные вопросы – «новое слово» в политике Молдовы. Судя по народным протестам в РМ, значительно более востребованным стало бы вынесение на всенародное голосование действительно злободневных и важных для граждан Молдовы вопросов, связанных с определением дальнейшего вектора развития», - говорится в комментарии МИД непризнанной ПМР.

В нем напоминается, что в Приднестровье по состоянию на 2018 год проведено 7 референдумов по принципиальным государственно значимым вопросам, включая утверждение курса на независимость, принятие Конституции страны, а также закрепление ее дальнейшего вектора развития, утвержденного по итогам референдума 17 сентября 2006 года как «независимость и последующее свободное присоединение к Российской Федерации».

«Высокий уровень развития процедур прямой демократии в полной мере позволяет всему народу Приднестровья самостоятельно определять судьбу своей страны на действительно всенародном уровне без разделения граждан по национальности, языку общения или наличию гражданства других стран», - говорится в комментарии МИД непризнанной ПМР.

«В данном контексте выдвинутое президентом РМ предложение определить путь развития соседнего Приднестровского государства большинством голосов граждан Молдовы выглядит противоречащим базовым принципам демократии и не имеет ничего общего с реалистичным механизмом нахождения окончательной формулы политического урегулирования конфликта», - отмечается в документе.

В МИД непризнанной ПМР подчеркнули, что «народ Приднестровской Молдавской Республики, как носитель суверенитета и единственный источник власти, уже сделал свой свободный самостоятельный выбор».

Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание, что упомянутое президентом РМ нахождение в Приднестровье российских военнослужащих также закреплено в ПМР на законодательном уровне по итогам всенародного референдума 1995 года. В данном контексте в МИД ПМР подчеркивают, что приднестровская сторона выступает категорически против вывода с территории Приднестровья миротворческих сил Российской Федерации.

Напомним: Президент Республики Молдова Игорь Додон заявил, что способ реинтеграции Приднестровья в состав Молдовы будет определен на референдуме.