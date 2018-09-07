Оккупанты вооружили Евпаторию ракетными комплексами С-400 Триумф

17:07 21.09.2018 0 комментариев Крым

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф заступили на боевое дежурство в оккупированной Евпатории.

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ, передает Крыминформ.

«Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф из состава соединения противовоздушной обороны армии Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории», – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, в ходе выполнения боевой задачи по охране воздушного пространства аннексированного полуострова боевые расчеты уже выдвинулись на позиции, развернули пусковые установки, сделали топопривязку и ориентирование комплекса на местности, а также начали отслеживание целей.

Аналогичные комплексы заступили на боевое дежурство в оккупированных в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

Напомним, с начала нынешнего года в оккупированном Крыму вынесли 23 приговора за уклонение от службы в армии РФ.



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