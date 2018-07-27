21 сентября армяне мира отмечают День Независимости Республики Армения.

Декларация о независимости Армении была принята на сессии Верховного Совета Армении 23 августа 1990 года, сообщает NEWS.am.

Постановлением Верховного Совета Армении 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности. 94,99% граждан республики, принявших в нем участие, проголосовали «за».

Через два дня, 23 сентября, Верховный Совет провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.

После провозглашения независимости десятки государств признали и установили дипломатические отношения с Арменией.

Первой в этом ряду была Литва, которая признала Армению еще до провозглашения независимости, 4 августа.

В течение 1991 года независимость Армении признали 47 государств.

В тот же день летчики армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в ходе летно-тактического учения (ЛТУ) и в рамках проверки боевой готовности соединения уничтожили наземные цели условного противника.

Экипажи армейской авиации вертолетов Ми-24П и Ми-8МТВ наносили авиационные удары неуправляемыми ракетами в составе пар и звеньев во взаимодействии с сухопутными войсками военной базы в разведывательно-ударных и огневых контурах.

В летно-тактических учениях приняли участие около 300 военнослужащих, из числа летного состава, наземных служб обеспечения и мотострелковых подразделений, было задействовано более 50 единиц военной и авиационной техники.

Напомним: Армения договорилась о продолжении поставок оружия, и открыла российским специалистам доступ в американские лаборатории.