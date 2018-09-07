Суд в Москве до конца года оставил под арестом крымскотатарских предпринимателей

16:43 21.09.2018 0 комментариев Крым

Крымские предприниматели Ресуль Велиляев и Али Бариев останутся под арестом до 25 декабря этого года.

Об этом сообщил в Facebook их адвокат Джемиль Темишев, передает QHA.

По его словам, защита намерена обжаловать решение Басманного районного суда города Москвы.

"Сегодня (пост опубликован 20 сентября) Басманный районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей Велиляеву Ресулю Рефатовичу и Бариеву Али Мустафаевичу до 25 декабря 2018 года.  Защита обжалует это постановление в Московском городском суде. Сейчас Бариев Р. Р. и Бариев А. М., обвиняются только в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ", написал Тамишев. 

Защита намерена обжаловать данное решение суда

Велиляевы являются известными в Крыму бизнесменами, меценатами и основателями Благотворительного фонда имени Бекира Чобан-заде. 

Напомним, 26 апреля 2018 года В аннексированном Крыму провели обыски у крымскотатарских предпринимателей, меценатов, активистов и их детей. Крымскотатарского предпринимателя Велиляева пытаются обвинить в финансировании терроризма.

Украина выразила протест РФ из-за обысков и задержаний в оккупированном Крыму.



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