В Оккупированном Севастополе до конца 2018 года должна появиться система экстренного оповещения населения.

Об этом на заседании оккупационного правительства города заявил исполняющий обязанности "заместителя губернатора" Владимир Татарчук, сообщает QHA.

По его словам, в регионе должны установить 67 точек рупорной системы звукового оповещения.

"Не везде находим понимание. Отдельные "провидцы" уверенны, что любая беда их обойдет. Предоставление мест для установки громкоговорителей и подключение к сетям электроснабжения - не их дело. Видимо, судьба людей им безразлична", — сказал чиновник.

По его словам, система экстренного оповещения населения создается по указу президента РФ Владимира Путина.

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