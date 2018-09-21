Украинскому политзаключенному в российской тюрьме режиссеру Олегу Сенцову не хватает конкретной информации о событиях на воле в присылаемых ему письмах.

Об этом он написал в письме российской правозащитнице Татьяне Щур, сообщает Украинская правда.

Щур сообщает в Facebook, что получила письмо из двух частей от Сенцова 20 сентября.

Первая часть касается конкретных указаний о постановке фильма по пьесе "Номера", а вторая о нехватке информации.

"Не "ахов и охов, слез и соплей", которые он получает в 90 процентах писем, а именно информации о конкретных событиях, которые происходят в мире вокруг украинских заключенных в российских тюрьмах, вокруг целей его голодовки", - написала Щур.

По ее словам, Сенцов находится в информационном вакууме.

Режиссер пишет, что у него даже сломался телевизор и закончилась подписка на "Новую газету". Продлить подписку можно лишь ему лично в ноябре, однако Сенцов пишет, что "так далеко не заглядывает".

"Я получаю достаточно писем. В основном 10-15 в неделю. Но в основном это похоже на стон от какого-то однообразного флэшмоба, в том числе и зарубежного. С другой стороны. Мне более важно, чтобы что-то происходило, чем самому знать об этом. Действие важнее информации о нем", - пишет Сенцов правозащитнице.

"Не серчайте на меня, если я бываю придирчив и резок. С собою я еще более жесток, поверьте. Без такого конкретного подхода и конкретных целей не будет конкретных результатов, а я привык делать все хорошо, от малых вопросов до больших, и привык побеждать!" - добавил Сенцов.

Также по словам Щур, о здоровье украинец не пишет вообще.

Олега Сенцова задержали в аннексированном Россией Крыму в мае 2014 года.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта.

4 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских политзаключенных. Он отказывается прекращать голодовку и ложится в больницу, несмотря на плохое самочувствие.

10 сентября стало известно, что Сенцов написал завещание на свое творчество на случай смерти.

В помиловании Сенцова российские власти отказывают под предлогом того, что осужденный сам должен попросить о помиловании. Сенцов не намерен этого делать.

Сенцов голодает уже 131 день.