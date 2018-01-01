Министр обороны Азербайджана встретился с заместителем генерального секретаря НАТО

13:43 21.09.2018 0 комментариев Азербайджан

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря НАТО госпожой Роуз Геттемюллер.

Отметив успешное развитие отношений между Азербайджаном и НАТО, Министр обороны подчеркнул немаловажное значение принципиальной позиции Альянса по безопасности на Южном Кавказе в интересах мира и стабильности в регионе, передает SalamNews.

Коснувшись военно-политической ситуации в регионе, генерал-полковник З.Гасанов отметил важность достижения решения армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, в соответствии с нормами и принципами международного права.

Высоко оценив позицию НАТО в отношении  территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, генерал-полковник З.Гасанов выразил уверенность, что Альянс и впредь окажет содействие в этом направлении.

В ходе обсуждения Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН «О женщинах, мире и безопасности» генерал-полковник З.Гасанов, отметив заинтересованность Азербайджана в выполнении требований, вытекающих из данного документа, довел до внимания гостей, что в Азербайджанской Армии служит свыше десяти тысяч женщин. Генерал-полковник З.Гасанов добавил, что в ближайшее время предусматривается учреждение должности референта Министра обороны по решению проблем военнослужащих-женщин и гражданских служащих.

Отметив позицию Азербайджана в данном вопросе как заслуживающее одобрения, Р.Геттемюллер подчеркнула, что Азербайджан является надежным партнером НАТО и высоко оценила участие  страны в борьбе против терроризма и в грузоперевозках, осуществляемых для миротворческих операций, а также вклад, внесенный азербайджанскими миротворцами в международную безопасность в рамках операций в Афганистане, выразив при этом признательность азербайджанской стороне.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по вопросам сотрудничества Азербайджана с НАТО в рамках «Партнерства ради мира» и других программ, реализации проектов, нынешнему состоянию и перспективам развития отношений.

Напомним: Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие в Х заседании министров Совместного мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 23 сентября в Алжире.



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