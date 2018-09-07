В Геническом порту ожидают катера ВМС Украины
|14:08 21.09.2018
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|Крым
Как известно, в связи с российской агрессией Украина усилит свое присутствие в Азовском море.
На заседании Совета безопасности и обороны было принято решение о создании на Азове базы Военно-Морских Сил Украины.
Пока детали решения СНБО не разглашаются, но по информации «Нового Визита» часть кораблей и артиллерийских катеров будет постоянно базироваться в Геническе.
Сейчас решается проблема их доставки в Генический порт. Причем, количество военных судов может достигать до 8 единиц.
Кроме того, городу нужно позаботиться о коммуникациях для базы ВМС и о размещении личного состава на постоянную дислокацию.
Одной из проблем военные видят в заиливании судоходного канала, который нужно чистить.
Напомним, что в Бердянске на воду уже спущены два современных артиллерийских катера.
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