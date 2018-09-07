Как известно, в связи с российской агрессией Украина усилит свое присутствие в Азовском море.

На заседании Совета безопасности и обороны было принято решение о создании на Азове базы Военно-Морских Сил Украины.

Пока детали решения СНБО не разглашаются, но по информации «Нового Визита» часть кораблей и артиллерийских катеров будет постоянно базироваться в Геническе.

Сейчас решается проблема их доставки в Генический порт. Причем, количество военных судов может достигать до 8 единиц.

Кроме того, городу нужно позаботиться о коммуникациях для базы ВМС и о размещении личного состава на постоянную дислокацию.

Одной из проблем военные видят в заиливании судоходного канала, который нужно чистить.

Напомним, что в Бердянске на воду уже спущены два современных артиллерийских катера.