Чубаров в ОБСЕ: преследования крымских татар и украинцев в Крыму - преступления на почве ненависти
|14:33 21.09.2018
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|Крым
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал страны ОБСЕ объединить усилия для прекращения агрессии РФ против Украины и освобождения оккупированных территорий.
Рефат Чубаров в ходе выступления на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения отметил, что преследования крымских татар и украинцев на полуострове со стороны оккупационной власти являются преступлениями на почве ненависти и нетерпимости, сообщает QHA
Чубаров напомнил, что, оккупировав Крым и совершив вооруженную агрессию против Украины, Россия нарушила все десять принципов ОБСЕ, а также нормы международного права и Будапештский меморандум.
"С 2014 года в рамках ОБСЕ принято пять деклараций, ни одна из которых не выполнена в части принуждения России вернуться в русло международного права. Поэтому главная рекомендация участникам Совещания – быть последовательными в обеспечении выполнения принципов ОБСЕ", — заявил Чубаров.
Глава Меджлиса призвал страны ОБСЕ объединить усилия для прекращения российской агрессии против Украины, а также для освобождения оккупированных территорий.
Как сообщлось, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает недопустимым затягивание вопроса внесения изменений в Конституцию относительно усовершенствования статуса Крымской автономии.
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