Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал страны ОБСЕ объединить усилия для прекращения агрессии РФ против Украины и освобождения оккупированных территорий.

Рефат Чубаров в ходе выступления на ежегодной конференции ОБСЕ по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения отметил, что преследования крымских татар и украинцев на полуострове со стороны оккупационной власти являются преступлениями на почве ненависти и нетерпимости, сообщает QHA

Чубаров напомнил, что, оккупировав Крым и совершив вооруженную агрессию против Украины, Россия нарушила все десять принципов ОБСЕ, а также нормы международного права и Будапештский меморандум.

"С 2014 года в рамках ОБСЕ принято пять деклараций, ни одна из которых не выполнена в части принуждения России вернуться в русло международного права. Поэтому главная рекомендация участникам Совещания – быть последовательными в обеспечении выполнения принципов ОБСЕ", — заявил Чубаров.

Глава Меджлиса призвал страны ОБСЕ объединить усилия для прекращения российской агрессии против Украины, а также для освобождения оккупированных территорий.

Как сообщлось, председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает недопустимым затягивание вопроса внесения изменений в Конституцию относительно усовершенствования статуса Крымской автономии.