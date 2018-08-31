ЦБ тайком выдал 20 млрд рублей на спасение Генбанка в оккупированном Крыму

13:18 21.09.2018 0 комментариев Крым

Центральный банк (ЦБ) России выдал около 20 миллиардов рублей Генбанку - одному из немногих работающих финучреждений в оккупированном Крыму.

Об этом сообщил аналитик Fitch Александр Данилов, сообщает QHA .

Эти средства появились в феврале на счете, где отражаются деньги некоммерческих организаций в федеральной собственности. На этом счете также учитываются средства, привлеченные от Агентства по страхованию вкладов. 

"Скорее всего, в случае Генбанка это тоже деньги агентства по льготной ставке, чтобы он мог заработать прибыль и восстановить капитал", — отметил Данилов.

Капитал у банка сейчас отрицательный – минус 5,36 миллиардов рублей.

Представитель Агентства по страхованию вкладов подчеркнул, что в феврале в банк поступили средства в сумме 11,3 млрд рублей на 15 лет для покрытия дисбаланса, 4,87 млрд на 15 лет для повышения капитализации, и 4,1 млрд - на 6 лет для поддержания ликвидности. 

В РФ приняли закон, который добавил новую схему санации, однако ЦБ занимается ею через свой Фонд консолидации банковского сектора (ФКСБ). В связи с этим, санацию можно удешевить на 25-30%, при этом, быстрее возвращать деньги банку. Данная схема якобы должна избавить рынок от банков, которые работают с отрицательным капиталом и не соблюдают нормативы.

После принятия этого закона, все санации проходили по новой схеме, однако только Генбанк прошел по старой.

Отметим, Генбанк один из первых, который начал работать на аннексированном полуострове и выплачивал страховки местным вкладчикам. Инвестором этого банка стал Собибанк – «дочка» банка «Россия» Юрия Ковальчука, который попал под санкции. 

После этого ЦБ объявил, что Генбанк до 2029 года может не соблюдать нормативы, а его санатор планирует рост кредитного портфеля и формирование портфеля ценных бумаг, которые направят на погашение обязательств банка перед АСВ и на формирование капитала.

— У банка есть операционный доход: за полгода у него почти 1 млрд руб. процентных доходов плюс комиссионные доходы. Это хорошие показатели, и времени ЦБ предоставил банку много, по идее, Генбанку должно хватить полученных средств, чтобы решить проблемы и заработать новый капитал, если ничего не изменится со ставками, — подчеркнул Данилов.

Так, ЦБ могу использовать старую схему санации в обход санкций против России.

"Здесь есть санкционный риск: ФКБС – это отдельная организация, западные партнеры могли бы включить ее в санкционные списки, это меньший масштаб, чем включить, например, АСВ или ЦБ. Последний к тому же еще и владеет акциями Сбербанка", — добавил партнер Tertychny Law Иван Тертичный.

Напомним: Российский "Внешэкономбанк", который находится в санкционном списке, призвал Украину вступить в переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций принадлежащего ему "Проминвестбанка".



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ЦБ тайком выдал 20 млрд рублей на спасение Генбанка в оккупированном Крыму
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