Частная компания "Юкрейниан кемикал продактс", работающая в оккупированном Крыму, просит украинские власти расследовать "повреждение" дамбы кислотонакопителя завода «Крымский титан» в оккупированном Армянске.

Соответствующий документ руководство компании направило президенту Украины, премьер-министру, генеральному прокурору страны, а также в СБУ, пограничную службу и министерство чрезвычайных ситуаций Украины, - сообщает Крыминформ.

В заявлении сказано, что до 2014 года ЧАО «Юкрейниан кемикал продактс» осуществляло производственную деятельность на заводе «Крымский титан». С 2014 года компания не использует земельные участки на границе Херсонской области и Крыма. На одном из арендованных объектов, который находится в пограничной зоне, располагается дамба. Она отделяет испаритель завода от озера Сиваш. Указанная дамба – это основное гидротехническое сооружение завода «Крымский титан», которое предотвращает попадание промышленных стоков в озеро, сказано в документе.

«ЧАО "Юкрейниан кемикал продактс" стало известно, что указанная дамба частично повреждена, что может привести к значительным негативным экологическим последствиям, в частности, угрозе прямого попадания промышленных стоков завода «Крымский титан» в озеро Сиваш. Нарушение целостности оградительной дамбы испарителя произведет к нарушению работы фильтровальных процессов в теле дамбы с последующим разрушением дамбы, что в свою очередь может привести к экологической катастрофе», – говорится в заявлении.

Руководство компании призывает адресатов незамедлительно вмешаться в ситуацию и открыть уголовное производство.

17 сентября крымским властям стало известно, что дамба, которая отделяет кислотонакопитель завода «Крымский титан» от озера Сиваш, оказалась разрушенной со стороны Украины.

Напомним, оккупанты обвинили Украину в разрушении дамбы кислотонакопителя «Крымского титана».

Однако, данная информация оказалась ложью. Дамба между кислотонакопителем завода Титан и озером Сиваш не имеет разрушений.

Как сообщалось, МинВОТ инициирует санкции против производителей химикатов в оккупированном Крыму. В список попала и комапния «Летан Инвестментс Лимитед» (Кипр).