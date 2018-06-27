Владелец компании-подрядчика «Роскосмоса» с допуском к гостайне бежал в США

11:03 21.09.2018 0 комментариев Россия

По словам осведомленного о ходе дела собеседника, Сластихин — фигурант нескольких уголовных дел, ущерб в рамках которых оценивают в «сотни миллионов рублей». Дела касаются строек «Роскосмоса».

Следственный комитет объявил в международный розыск владельца компании-подрядчика «Роскосмоса» Сергея Сластихина, у которой был допуск к гостайне. По информации следователей, бизнесмен находится в США, информирует news.enovosty.com.

Сластихин — владелец ООО «Инженерные системы». Его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, заявил представитель Следственного комитета на заседании Басманного суда в четверг, 20 сентября.

В данный момент компания Сластихина — банкрот. В архивной версии сайта «Инженерных систем» говорится, что она работала над несколькими объектами, связанными с госкорпорацией. Среди них — реконструкция и техническое перевооружение на аэродроме Крайний (на космодроме Байконур), а также реконструкция зданий центра «Звездный» «Роскосмоса». У компании была лицензия ФСБ на допуск к работе с информацией, отнесенной к государственной тайне.

Близкий к «Роскосмосу» собеседник РБК отметил, что сотрудничество со структурами Сластихина организация прекратила примерно три года назад.

Заочно обвинение предпринимателю предъявили 7 августа. На следующий день его объявили в федеральный розыск. Адвокат Сластихина Наиль Андроников сообщил РБК, что со своим клиентом связаться не может. Детали дела юрист комментировать отказался.

 



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