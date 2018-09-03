В оккупированном Крыму с начала года в разы выросли долги по зарплате
|11:59 21.09.2018
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|Крым
Крымстат опубликовал данные о задолженности по заработной плате, которую допустили крымские работодатели аннексированного полуострова.
С начала нынешнего года долги выросли почти в полтора раза, достигнув к сентябрю 26 млн руб, передает РИА «Новый День»
Есть статистика задолженности и по отдельным отраслям.
Самую большую сумму – 14 млн не получили вовремя работники обрабатывающих производств.
Долги транспортникам выросли на 10%, теперь задолженность перед ними составляет 5 млн руб.
В начале года задолженность в строительной отрасли составляла полмиллиона, в июле – больше 3 млн, на 1 сентября – 1 млн 736 тыс руб.
Перед риелторами в начале года долгов не было, теперь образовалась задолженность в 1,4 млн руб.
В коммунальной сфере дела еще хуже: задолженность перед электриками, газовщиками и тепловиками выросла втрое, а перед водопроводчиками и мусорщиками – в пять раз.
Судя по сводке, проблем с зарплатой не имеют добытчики газа и других полезных ископаемых и научные работники.
Нет долгов перед учителями, медиками и социальными работниками – им платят из бюджета.
В категорию исправно получающих вознаграждение за труд попали и те, кто работает в индустрии развлечений, области культуры, искусства, отдыха, теле- и радиовещания.
При этом работодатели заявили государственной службе занятости, что им не хватает более 16 тыс работников.
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