Жители Армянска просто страдают от "стрессов и осенней хандры" - медики
|11:29 21.09.2018
|0 комментариев
|Крым
Направленные в Армянск Минздравом оккупантов специалисты "Консультативно-диагностический центр по обслуживанию депортированных народов" считают, что местные жители необоснованно связывают жалобы на здоровье с ухудшившейся экологической ситуацией в регионе.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», только за один день специалисты приняли около двухсот человек, пожелавших пройти бесплатное медицинское обследование.
Со слов врачей симптомы, такие как плохой сон и головные боли, першение в горле и сухость в носу не связаны с выбросами с местного химзавода. Виной всему стрессовые ситуации и обострение хронических заболеваний, которое происходит осенью.
Тем не менее, медики пообещали продолжить осмотры. Но это будет "или на следующей неделе или через неделю". Список специалистов дополнят гастроэнтерологом, эндокринологом и дерматологом, – сообщил главный врач госучреждения "Консультативно-диагностический центр по обслуживанию депортированных народов" Лилия Мустафаева.
Напомним, группа специалистов приехала в оккупированный Армянск 19 августа. Приехавшие обследовать пострадавших от выбросов химзавода Титан жителей Армянска врачи ограничились общими рекомендациями.
Ещё на эту тему:
"Юкрейниан кемикал продактс" просит Украину открыть уголовное дело из-за якобы "разрушения" дамбы кислотонакопителя
С начала года в оккупированном Крыму вынесли 23 приговора за уклонение от службы в армии РФ
Оккупанты сделают платным посещение крымских заповедников
Дамба между кислотонакопителем завода Титан и озером Сиваш не имеет разрушений / Фото, видео
Приехавшие обследовать жителей оккупированного Армянска врачи ограничились общими рекомендациями
В Гурзуфе оккупанты снесут сотни построек / Фото
Оккупационные власти просят подкорректировать закон РФ для Крыма