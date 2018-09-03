Направленные в Армянск Минздравом оккупантов специалисты "Консультативно-диагностический центр по обслуживанию депортированных народов" считают, что местные жители необоснованно связывают жалобы на здоровье с ухудшившейся экологической ситуацией в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только за один день специалисты приняли около двухсот человек, пожелавших пройти бесплатное медицинское обследование.

Со слов врачей симптомы, такие как плохой сон и головные боли, першение в горле и сухость в носу не связаны с выбросами с местного химзавода. Виной всему стрессовые ситуации и обострение хронических заболеваний, которое происходит осенью.

Тем не менее, медики пообещали продолжить осмотры. Но это будет "или на следующей неделе или через неделю". Список специалистов дополнят гастроэнтерологом, эндокринологом и дерматологом, – сообщил главный врач госучреждения "Консультативно-диагностический центр по обслуживанию депортированных народов" Лилия Мустафаева.

Напомним, группа специалистов приехала в оккупированный Армянск 19 августа. Приехавшие обследовать пострадавших от выбросов химзавода Титан жителей Армянска врачи ограничились общими рекомендациями.