Следующий шестилетний цикл для российской экономики будет непростым — в условиях санкций, а также возможного расширения торговых войн и политики протекционизма.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщают Примечания.

«Все мы понимаем, что начало этого шестилетнего цикла вряд ли будет простым. Мы должны учитывать ситуацию на мировых сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — отметил он.

Банк России 15 сентября пересмотрел свой прогноз в худшую сторону и пришел к выводу, что в 2019 году российский ВВП прибавит 1,2–1,7% вместо 1,5–2%, как ожидалось ранее. ​В случае расширения санкций и ухудшения ситуации в странах, которые являются для России торговыми партнерами, страна может столкнуться с рецессией.

Несмотря на предупреждения премьер-министра о предстоящих тяжелых временах, правительство в 2019-м и 2020 годах собирается резко увеличить расходы бюджета на «материальную мотивацию» чиновников, следует из проекта федерального бюджета.

На эти цели предлагается выделить 138,6 млрд руб. в 2019 году и 208,9 млрд руб. в 2020 году. Это на 39 млрд руб. и 109 млрд руб. соответственно больше, чем в действующем законе о бюджете. В 2021 году на материальную мотивацию госслужащих предлагается выделить 284,4 млрд руб.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России. Документ ужесточает санкционный режим в связи с ситуацией в Украине.