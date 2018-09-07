Из-за ухудшения состояния здоровья фигурант «дела Веджие Кашка» прекратил голодовку
|09:50 21.09.2018
|0 комментариев
|Крым
Из-за ухудшения состояния здоровья фигурант «дела Веджие Кашка» Асан Чапух, державший голодовку шесть дней, был вынужден прекратить свой протест.
Об этом на своей странице в Facebook cообщил журналист Антон Наумлюк, передает ATR.
«Асан Чапух, фигурант «дела вымогателей», прекратил голодовку из-за крайне ухудшившегося состояния здоровья и по просьбе адвоката Айдера Азаматова», — написал журналист.
По данным ATR, в четверг, 20 сентября украинский омбудсмен сообщила о значительном ухудшении здоровья политзаключенного Асана Чапуха. В МИД Украины потребовали от Кремля немедленно освободить Чапуха, который находится в незаконном заключении по политмотивам в оккупированном Крыму.
Фигурант «дела Веджие Кашка» Асан Чапух держал голодовку в СИЗО Симферополя шесть дней, требовал изменить ему меру пресечения на домашний арест.
Квалифицированную медицинскую помощь политзаключенный не получает до сих пор.
Ещё на эту тему:
24 сентября после суда политзаключенного Балуха могут этапировать в российскую колонию
У фигуранта "дела Веджие Кашка" Дегерменджи ухудшилось самочувствие
Рада выдвигает Сенцова на Нобелевскую премию мира
К Балуху в СИЗО не пустили адвоката после появления информации об избиении активиста
В Европарламенте Сенцова выдвинули на премию Сахарова
Чуда не случилось: Верховный суд РФ признал законным решение о 12 годах заключения для Сущенко