Из-за ухудшения состояния здоровья фигурант «дела Веджие Кашка» Асан Чапух, державший голодовку шесть дней, был вынужден прекратить свой протест.

Об этом на своей странице в Facebook cообщил журналист Антон Наумлюк, передает ATR.

«Асан Чапух, фигурант «дела вымогателей», прекратил голодовку из-за крайне ухудшившегося состояния здоровья и по просьбе адвоката Айдера Азаматова», — написал журналист.

По данным ATR, в четверг, 20 сентября украинский омбудсмен сообщила о значительном ухудшении здоровья политзаключенного Асана Чапуха. В МИД Украины потребовали от Кремля немедленно освободить Чапуха, который находится в незаконном заключении по политмотивам в оккупированном Крыму.

Фигурант «дела Веджие Кашка» Асан Чапух держал голодовку в СИЗО Симферополя шесть дней, требовал изменить ему меру пресечения на домашний арест.

Квалифицированную медицинскую помощь политзаключенный не получает до сих пор.