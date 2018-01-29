Правительство страны агрессора планирует выделить по федеральной программе, т.н. "развития" оккупированного Крыма 269,1 миллиарда рублей.

Это следует из проекта закона "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов". Законопроект предполагает небольшое снижение финансирования программы в 2019 и 2020 годах по сравнению с заложенным ранее объемом, сообщают Примечания.

Так, в 2019 году оккупированный Крым получит 149,2 млрд рублей, в 2020 году - 120,2 млрд рублей, в 2021 году - 26,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

При этом законопроект предполагает незначительное снижение финансирования программы в 2019-м и 2020 годах (на 1,7% и на 4,7% соответственно) по сравнению с заложенным ранее объемом финансирования ФЦП.

Финансирование программы будет снижено по сравнению с ранее заложенным объемом из-за строительства железнодорожных подходов к Керченскому мосту - на них потратят больше средств.

По данным Минэкономразвития РФ, в рамках действующей ФЦП завершено создание 214 объектов (треть от всего числа), 350 проектов еще реализуются.

Ключевые объекты по программе: Керченский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и строительство трассы "Таврида".

Напомним: Дефицит бюджета оккупированного Крыма составил более двух миллиардов.