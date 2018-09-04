Госдеп США обнародовал поименный список санкций введенных против РФ
|08:58 21.09.2018
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|Россия
Государственный департамент США обнародовал в четверг, 21 сентября, поименный список санкций, введенных против 33 российских физических и юридических лиц правительством Соединенных Штатов согласно Акту противодействия противникам Америки через санкции (CAATSA).
Перечень приведен в официальном заявлении пресс-секретаря ведомства Хизер Науэрт, сообщает Укринформ.
Список разделен на две части. В первую входят три учреждения, связанные с оборонным сектором правительства РФ:
- ЧВК "Вагнер";
- ОАО "Оборонлогистика";
- Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре (КнААПО).
Вторая часть списка является более содержательной и связана с разведывательным сектором РФ. В ней насчитывается 30 наименований и фамилий. Так, среди организаций в списке указаны:
- Агентство интернет-исследований (известное как "Фабрика троллей" в Санкт-Петербурге);
- ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг";
- ООО "Конкорд Кейтеринг").
К перечню физических лиц внесены:
- Евгений Пригожин (известный как "повар Путина");
- начальник ГРУ ГШ России Игорь Коробов;
- заместитель начальника ГРУ Сергей Гизунов.
А также:
- Михаил Иванович Быстров;
- Бурчик Михаил Леонидович;
- Александра Юрьевна Крылова;
- Анна Владиславовича Богачева;
- Сергей Павлович Полозов;
- Мария Анатольевна Бовда;
- Роберт Сергеевич Бовда;
- Джейхун Насими Огли Асланов;
- Вадим Владимирович Подкопаев
- Глеб Игоревич Васильченко;
- Ирина Викторовна Каверзина;
- Владимир Венков;
- Виктор Борисович Неткивко;
- Борис Алексеевич Антонов;
- Дмитрий Сергеевич Бадин;
- Иван Сергеевич Ермаков;
- Алексей Викторович Лукашев;
- Сергей Александрович Моргачев;
- Николай Юрьевич Козачек;
- Павел Вячеславович Ершов;
- Артем Андреевич Малышев;
- Александр Владимирович Осадчук;
- Алексей Александрович Потемкин;
- Анатолий Сергеевич Ковалев.
Как сообщалось, Государственный департамент США в четверг объявил о введении дополнительных санкций против 33 физических и юридических лиц Российской Федерации, а также китайского Департамента разработки оборудования (EDD) и его директора за сотрудничество с "Рособоронэкспортом", на который США наложили санкции ранее.
При этом в Госдепартаменте США пообещали "продолжать активно реализовывать положения CAATSA и призвать все страны прекратить отношения с оборонным и разведывательным секторами России, оба из которых связаны с преступной деятельностью во всем мире".
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