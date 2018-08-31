МинВОТ инициирует санкции против производителей химикатов в оккупированном Крыму

08:46 21.09.2018 0 комментариев Крым

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициирует применение санкций к компаниям, связанным с производством и реализацией химической продукции из временно оккупированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении МинВОТ, передает Укринформ.

“Министерство подготовило предложения о применении санкций к ряду юридических лиц, которые содействуют производству химической продукции на территории временно оккупированной АР Крым вопреки действующему законодательству Украины, и тех, что осуществляют реализацию такой продукции на территории других стран”, - отмечают авторы заявления.

В МинВОТ напомнили, что производителем химической продукции на временно оккупированном полуострове в г. Армянске является ООО «Титановые инвестиции», которое уже находится под санкциями.

По убеждению специалистов министерства, химическая продукция изготовлена в нарушение установленного правового режима временно оккупированных территорий и с использованием незаконно добытых полезных ископаемых из недр, которые принадлежат исключительно Украине, в частности природного газа и воды из подземных источников, а именно производство такой продукции угрожает жизни и здоровью граждан Украины как на подконтрольных, так и на оккупированных территориях.

В списке компаний, в отношении которых предлагается применить санкции:

«Летан Инвестментс Лимитед» (Кипр), ООО «Титанактив»(РФ), ООО «Центр оптимальных технологий» (РФ), «Охна Холдингс лимитед»(Кипр), ООО «Химкомснаб»(РФ), «Толексис Интерпрайзиз ЕйДжи» (Швейцария).

“Введение санкций ко всем причастным юридических лиц сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС”, - говорится в заявлении.

На сегодня министерство подготовило и направило на проработку соответствующий проект распоряжения органам государственной власти.

В дальнейшем это распоряжение планируют вынести на рассмотрение правительства и на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.



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