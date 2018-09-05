Литва заявляет об особом внимании ЕС к блокированию Россией Азовского моря

08:34 21.09.2018 0 комментариев Крым

Вице-министр иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс заверил замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елену Зеркаль, что Литва по-прежнему будет активно поддерживать Украину.

Об этом он заявил на встрече 20 сентября, сообщает Правительственный портал, передает Укринформ.

"Литва будет продолжать активную поддержку Украины", - сказал Скусявичюс.

Он также подтвердил готовность официального Вильнюса способствовать продвижению приоритетов евроинтеграции Украины и сохранению повышенного внимания к инициативе ЕС «Восточное партнерство», в частности в контексте обеспечения сотрудничества заинтересованных стран-членов инициативы на пути интеграции в Энергетический и Цифровой союзы.

Собеседники высоко оценили двустороннее взаимодействие в рамках европейских, трансатлантических и международных структур, а также констатировали необходимость усиления санкционного режима в отношении Российской Федерации, особенно в контексте строительства моста через Керченский пролив.

«Обострение ситуации в акватории Азовского моря в результате действий России является предметом особого внимания со стороны Евросоюза», - отметил Скусявичюс.

В свою очередь Зеркаль поблагодарила литовскую сторону за твердую политическую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции также проинформировала своего литовского коллегу о содержании инициатив Президента Петра Порошенко о внесении изменений в Конституцию в части закрепления приоритетов интеграции государства в ЕС и НАТО.

На встрече также была подтверждена общность позиций Украины и Литвы об опасности политического проекта РФ «Nord Stream 2» для энергетической безопасности стран Европы, а также настрой на продолжение усилий по блокированию его реализации.

Напомним: МИД РФ обосновал правомерность действий ФСБ в акватории Азовского моря отсутствием жалоб со стороны судовладельцев.



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