В Греции сказали, когда Македонии откроют путь в НАТО
|08:23 21.09.2018
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|Греция
Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас выразил оптимистичные надежды относительно будущего подписанного в июне соглашения о новом названии Македонии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление, сделанное в четверг, 20 сентября, главой МИД Греции,передает Укринформ.
«Греческий парламент проголосует за соглашение и за доступ Македонии в НАТО сразу после внедрения конституционных изменений в этой стране, вероятнее всего в январе. Большинство греческих парламентариев готовы за это проголосовать», - сказал Котзиас.
Как известно, в Македонии 30 сентября пройдет референдум по поводу изменения названия страны на «Республика Северная Македония» и интеграцию в ЕС и НАТО. Само соглашение было подписано премьерами Греции и Македонии в июне этого года на берегу озера Преспа. Националистические силы в обеих странах активно протестуют против данного соглашения.
Дипломатический конфликт между Афинами и Скопье по поводу названия бывшей югославской республики длился еще с 1991 года.
Напомним: Конституционный суд Македонии признал законным референдум об изменении названия.
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