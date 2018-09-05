Оккупанты сделают платным посещение крымских заповедников
|08:11 21.09.2018
|0 комментариев
|Крым
В оккупированном Крыму посещение заповедников после их перехода в федеральную собственность может стать платным.
Об этом заявил чиновник Минприроды окупированного Крыма Дмитрий Спиридонов, передает РИА Новости - Крым.
Законодательством РФ предусмотрено, что за посещение туристами особо охраняемых природных территорий такого уровня, как заповедники и национальные парки, предусмотрена плата.
До получения крымскими заповедниками статуса федеральных, на сегодняшний день все крымские природные заповедники были бесплатными.
Речь идет о заповедниках «Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной», один национальный парк «Крымский» площадью 34,5 тысячи гектаров и два государственных природных заказника общей площадью свыше 66 тысяч гектаров – «Каркинитский» и «Малое филлофорное море».
Решение о взимании платы за посещение заповедников согласовывают с Минприроды РФ.
Чиновник выразил надежду, что если плату все же введут, она будет минимальной.
Как сообщалось ранее, природные заповедники оккупированного Крыма получили статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения.
Ещё на эту тему:
Дамба между кислотонакопителем завода Титан и озером Сиваш не имеет разрушений / Фото, видео
Приехавшие обследовать жителей оккупированного Армянска врачи ограничились общими рекомендациями
В Гурзуфе оккупанты снесут сотни построек / Фото
Оккупационные власти просят подкорректировать закон РФ для Крыма
После потраченных оккупантами на "реконструкцию" 167 миллионов рублей разрушается Митридатская лестница / Фото
Черноморский флот оккупантов ночью успешно "отразил" нападение условного противника
Оккупационное "правительство" Крыма расписалось в бессилии перед очередным повышением цен на топливо
Оккупационные власти недооценивают масштабы возможных последствий экологического инцидента в Армянске