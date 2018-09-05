Оккупанты сделают платным посещение крымских заповедников

08:11 21.09.2018 0 комментариев Крым

В оккупированном Крыму посещение заповедников после их перехода в федеральную собственность может стать платным.

Об этом заявил чиновник Минприроды окупированного Крыма Дмитрий Спиридонов, передает РИА Новости - Крым.

Законодательством РФ предусмотрено, что за посещение туристами особо охраняемых природных территорий такого уровня, как заповедники и национальные парки, предусмотрена плата.

До получения крымскими заповедниками статуса федеральных, на сегодняшний день все крымские природные заповедники были бесплатными.

Речь идет о заповедниках «Казантипский», «Карадагский», «Лебяжьи острова», «Опукский», «Ялтинский горно-лесной», один национальный парк «Крымский» площадью 34,5 тысячи гектаров и два государственных природных заказника общей площадью свыше 66 тысяч гектаров – «Каркинитский» и «Малое филлофорное море».

Решение о взимании платы за посещение  заповедников согласовывают с Минприроды РФ.

Чиновник выразил надежду, что если плату все же введут, она будет минимальной. 

Как сообщалось ранее, природные заповедники оккупированного Крыма получили статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения.



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