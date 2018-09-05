Сотрудники ФСБ России по оккупированному Крыму ответили на запрос украинской стороны относительно членов экипажа рыболовецкого сейнера "ЯМК-0041", незаконно задержанного вблизи аннексированного Крыма.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает ZN,UA.

В отписке оккупанта нет ответов на вопрос о том, почему украинцам до сих пор не вернули паспорта, чтобы они могли вернуться домой, .

"Оккупанты уверяют, что члены экипажа "ЯМК-0041" - свидетели по уголовному делу и к ним не применяются меры процессуального принуждения. Другими словами: Сергея Калиниченко, Руслана Скрипника, Геннадия Отычко и Олега Блока не удерживают и за ними не следят. Возникает логичный вопрос: а почему им до сих пор не вернули паспорта?", - задается вопросом омбудсмен.

Украинские моряки более четырех месяцев незаконно удерживаются на оккупированном полуострове, но не могут вернуться на материковую территорию Украины из-за отсутствия документов.

"Именно поэтому требую срочно вернуть паспорта граждан Украины для выезда за границу. Мужчинам должны обеспечить прибытие на постоянное место жительства за пределами временно оккупированного Крыма", - подчеркивает Денисова.

Напомним, в мае у берегов Крыма оккупанты захватили украинский сейнер.

Позже стало известно, что моряков с украинского судна «ЯМК-0041» держат в Балаклаве как заложников.

Украинский омбудсмен обнародовала письмо к Москальковой, в котором указывает, что 16 мая направляла ей запрос по экипажу «ЯМК-0041», но до сих пор не получила ответ.

Затем оккупанты отпустили украинских моряков судна "ЯМК-0041", не предъявив никаких обвинений, однако не вернули загранпаспорта.

