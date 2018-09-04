Президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении соблюдения режима санкций против России. Документ ужесточает санкционный режим в связи с ситуацией в Украине, при этом дополнительные ограничения не вводятся.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в четверг, 20 сентября, передает ZN,UA.

По информации пресс-службы Белого дома, речь идет о таких законах как Противодействие противникам Америки через санкции (CAATSA), Акт о поддержке свободы в Украине и ряде других.

В частности, указ предусматривает блокирование собственности и активов и запрет на любые финансовые операции с лицами, связанными с российскими властями в соответствии с положениями CAATSA.

Конкретные лица или организации в указе не приводятся – они определяются в каждом конкретном случае госсекретарем и министром финансов.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции ЕС будут оставаться в силе, пока не будет прогресса в реализации Минских соглашений о перемирии на востоке Украины.

Напомним, 13 сентября Совет ЕС принял решение о продлении на полгода индивидуальных санкций против ряда российских граждан и компаний. Согласно документу, ограничения продлеваются из-за "действий, подрывающих или угрожающих территориальной деятельности, суверенитету и независимости Украины". Под них попадают 155 человек и 44 организации.

Индивидуальные санкции Евросоюза впервые были введены 17 марта 2014 года и постоянно продлевались на полгода. Срок их действия истекал 15 сентября.