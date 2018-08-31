Россия рассматривает вариант выхода из Совета Европы - Матвиенко

07:45 21.09.2018 0 комментариев Россия

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время встречи с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье в четверг, 20 сентября, заявила, что Россия рассматривает возможность выхода из Совета Европы, сообщает УНН.

"У нас зреет внутреннее решение выйти из Совета Европы. Я говорю это искренне", - сказала она, обращаясь к главе ПАСЕ. 

По словам Матвиенко, РФ оценивает ситуацию в ПАСЕ как критическую и ставит под сомнение легитимность некоторых решений ассамблеи. 

Она отметила, что Москва заинтересована в укреплении Совета Европы как "универсальной панъевропейской организации" с уникальными и традиционными механизмами, которая обеспечивала бы "единство гуманитарно-правового пространства от Антарктики до Тихого океана". 

"В то же время мы оцениваем ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы как критическую", - добавила Матвиенко. 

Лилиан Мори Паскье пообещала, что доклад по изменению регламента ПАСЕ будет опубликован в четверг вечером. 

"Я могу сказать, что комиссия свою работу завершила. Мы еще раз проверяем доклад на предмет ошибок. Сегодня вечером на сайте Парламентской ассамблеи доклад будет опубликован", - сказала она. 

Нпомним: Генсек Парламентской ассамблеи Совета Европы Турбьерн Ягланд уже согласовал с представителями РФ избранный подход к внесению поправок в регламент ПАСЕ, которые в будущем могут вернуть российскую делегацию в ассамблею.



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