МИД Украины требует прекратить издеваться над голодающим крымскотатарским политзаключенным

07:34 21.09.2018 0 комментариев Крым

Министерство иностранных дел Украины требует освободить заключенного в симферопольском СИЗО крымскотатарского активиста, фигуранта "дела Веджие Кашка" Асана Чапуха, который объявил голодовку, требуя медицинской помощи.

Соответствующий комментарий опубликован сегодня, 20 сентября, на сайте ведомства, передают События Крыма.

"Министерство иностранных дел Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи со значительным ухудшением состояния здоровья гражданина Украины Асана Чапуха, который находится в незаконном заключении по политическим мотивам на временно оккупированной территории АР Крым и в протест против произвола к нему объявил голодовку", – сказано в сообщении МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что отказ российской оккупационной администрации в предоставлении Чапуху медицинской помощи является "очередным свидетельством пыток".

"Выражаем категорический протест против действий российского оккупационного режима, который продолжает усиливать репрессии и игнорировать свои обязательства как государства-оккупанта. Требуем от Кремлевского режима немедленно освободить Асана Чапуха и других более 70 граждан Украины, незаконно преследуются на территории России и в оккупированном ею Крыму", – добавили в МИД Украины.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отправила письмо российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с требованием предоставить справку о состоянии здоровья Чапуха и обосновать, почему ему не обеспечили надлежащие условия содержания в СИЗО.

Напомним, фигурант "дела Веджие Кашка", крымскотатарский активист Асан Чапух пятый день держит голодовку с требованием к медсанчасти СИЗО Симферополя оказать ему немедленную медицинскую помощь.

Еще один крымский татарин политзаключенный Бекир Дегерменджи заявил об ухудшении состояния здоровья.
 



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