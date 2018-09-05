Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения со стороны Украины в игнорировании российскими пограничниками международных норм в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Как сообщила Захарова в ходе еженедельного брифинга, усилить меры безопасности вынудили действия украинских властей и радикалов, передает Крым Информ.

«Именно действия Киева и неконтролируемых им радикалов, но при этом воодушевляемых киевским режимом, вынуждают Россию усилить необходимые меры безопасности. При этом важно иметь в виду, что свобода судоходства в акватории Азовского моря и Керченского пролива сохраняется. Хотим также привлечь внимание к тому, что до настоящего времени ни со стороны судовладельцев, ни со стороны капитанов судов не поступало жалоб на действия российских пограничников. Наличие права на досмотр судов, кстати говоря, признается и украинскими властями», – заявила Захарова.

Официальный представитель МИД России напомнила, что международно-правовой статус Азовскогоо моря и Керченского пролива определен двусторонними международными договорами, а именно – договором между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе от 28 января 2003 года и договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года.

Захарова подчеркнула, что действия России не противоречат международным нормам.

«В условиях, когда украинская сторона позволяет себе абсолютно незаконные и провокационные действия в отношении российских судов и моряков, российская сторона и впредь будет предпринимать необходимые шаги по обеспечению безопасности в Азовском море и Керченском проливе», – заключила Захарова.

Напомним: В Европейском парламенте планируют поднять вопрос русской блокады в Азовском море.