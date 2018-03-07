Инициатива трех морей: Страны Междуморья должны стремиться к независимости от российского газа

21:00 20.09.2018 0 комментариев Румыния

Участники Инициативы трех морей должны работать над тем, чтобы стать независимыми от поставок российского газа.

Об этом заявил во вторник, 18 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на проходящем в румынской столице саммите этого неформального объединения 12 стран, расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями, пишет Novinite.

В своем выступлении глава польского правительства указал на важность "доведения до фактической диверсификации, устранения зависимости Европы, а особенно Центральной Европы, от российского газа".

"Этому должны служить инициативы Междуморья", - указал он.

Инициатива трех морей объединяет так называемые страны Междуморья - Австрию, Болгарию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию, Чехию и Эстонию. Ее главные цели - экономическое развитие стран региона, укрепление единства ЕС и трансатлантических связей. Это уже третья встреча в этом формате.

Участникам двухдневного форума предстоит одобрить список приоритетных региональных проектов, в том числе создания сети автострад, поставок сжиженного природного газа и обустройства русла Дуная.



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