Сегодня, 20 сентября, Севастопольский городской суд оккупированного Крыма продлил еще на четыре месяца арест двум фигурантам так называемого "дела украинских диверсантов" Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову.

Как сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников Дудки, севастопольцы останутся в СИЗО до 11 января 2019 года, пишут События Крыма.

Заседание суда проходило в закрытом режиме.

По информации родственников, в коридоре над дверью зала заседаний повесили динамик и включили его, когда началось заседание. Из динамика раздавалось шипение, чтобы те, кто находились в коридоре суда, не слышали происходящего за дверью.

По информации правозащитников, судебное заседание, на котором дело будут рассматривать по существу, снова перенесли на октябрь по причине болезни адвоката Бессарабова. От защитника по назначению Бессарабов отказался.

Следующие судебные заседания запланированы на 29, 30 и 31 октября 2018 года.

Как сообщалось, ФСБ РФ заявила о задержании в оккупированном Севастополе украинских граждан, которых российская спецслужба называет «членами диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины», якобы готовивших диверсионные акты в Крыму.

Дмитрий Штыбликов, Алексей Бесcарабов и Владимир Дудка были задержаны в Севастополе 9 ноября.

20 ноября стали известны имена еще двух крымчан, задержанных 15 ноября ФСБ в оккупированном Крыму по обвинению в якобы работе на украинскую военную разведку и подготовке диверсий на полуострове. Это Алексей Стогний и Глеб Шаблий, которые ранее служили в Вооруженных силах Украины, а после увольнения в запас занимались мелким бизнесом.

21 ноября «Киевский районный суд» Симферополя арестовал Алексея Стогния и Глеба Шаблия на два месяца.

В Минобороны Украины заявили, что в оккупированном Крыму российская ФСБ назначает «диверсантами» бывших украинских военнослужащих, чьи дела хранятся в военных комиссариатах полуострова.